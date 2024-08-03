Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Ağustos 2024 11:43
33A'lı araştırma görevlisi, başka okulda doktora izin durumları

Merhaba,

Görev yaptığım okulda doktora programı olmasına rağmen bir başka okulda tahsilimi sürdüreceğim. Bu durumda, öğrenimim için şehir değiştirmem gerektiğinde hangi izin haklarına sahip olurum? İzin hakkım oluyorsa, engelleme ihtimalleri bulunur mu, bu durumda ne gibi yasal haklarım var?

Çok Yazılan Konular

2024 mart donemi docentlik basvurulari2024 akademik kadro izinleri2023 ekim donemi docentlik basvurulariAkademik zamİstifa HakkındaEYT ile emekli olan akademisyenVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesiTÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları4b den 399 a geçiş

Sözlük

hırsız vaaaaaaar! 1 yazışmalarda harf pintiliği 1 pişi 3 kristof kolomb 1 Sunumluk 2 Renjiro 1 Trigger Warning 2024 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 yeni yazar olacak kişiler 2 şu an çalan şarkı 6

Son Haberler

Sinop'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı4483'e göre şikayetçi vefat halinde ceza soruşturmasının sonucu ne olur?Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldüMerkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdiAntalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?