Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2024 11:43
Haziran atananlar toplansın beyler bayanlar

Süreç ne zamana sürer bilgisi olan var mıdır ? Ayriyetten 15inden önce ayrilis yapsak 15inde maaşımiz yatar mi? Bundan sonraki süreç hakkında tecrübeli arkadaşlar bilgilendirirse seviniriz .

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