Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ağustos 2024 11:59
TCDD Eş durumu özel sektör

2 yıldır tcdd bünyesinde a şehrinde taşrada çalışıyorum. Hareket memuruyum. Eşim b şehrinde özel sektörde çalışıyor ve son 2 senede parçalı bir şekilde 1 senelik sigortası dolmak üzere. Resmi nikah yapıp eş durumundan dilekçe vericem. Eşimin çalıştığı şehirde demiryolu var. Eşimin benim bulunduğum şehre gelme ihtimali yok özel sektör olduğundan dolayı. Eş durumunda red yeme ihtimalim var mıdır? Bu süreçte nasıl hareket etmek lazım, bilen, başına gelen, bu durumlarla uğraşan, nakil olan, mahkemelik olan-olmayan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim.


kurumumuseviyorum
Aday Memur
03 Ağustos 2024 12:17
hahaha kanka tayin durumu olmasa hiç resmi nikah yapmican yani:D

dextrose
Aday Memur
03 Ağustos 2024 12:30

dostum evlenicem eş durumundan gidebilir miyim onu araştırıyorum komik bişey yazmadım ki

kurumumuseviyorum, 2 saat önce
hahaha kanka tayin durumu olmasa hiç resmi nikah yapmican yani:D
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