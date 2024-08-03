KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


03 Ağustos 2024 12:21
ENG
Arkadaşlar YDS için tavsiyeleriniz nelerdir ? 70 üzeri bir puan almam gerekiyor sonrasında da IELTS hazırlanmayı düşünüyorum. IELTS'de ise hedefim 6 puan

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