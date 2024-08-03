Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Ağustos 2024 12:29
İcralarım hayat çok zor

Herkese merhaba değerli büyüklerim arkadaşlarım. Adalet mezunuyum okulu okurken bir esnafın yanında çalışmaya başladım. İşler iyiydi patronum dükkan içi ticaret yapmama izin veriyordu ufak ufak malzeme alıp satıyordum.bu sürede nişanlandım. patronum sonralardan çok fazla işe atlamaya başladı ve durumu kötüye gidince devreye ben girip işleri bitirmeye çalıştım ama olmadı ikimizde battık patron dükkanı habersiz devredip şehirden gitti. (88 şahış ve kuruma borçlu)verdiğim borçları ödeyeceğini söyledi ama tabiki ödeyemedi. Borcu borçla kapatmaya çalıştım daha da battım. Yeni devir alanlar beni çıkardı kendi tanıdıklarını işe aldı. İşsiz kaldım. Bunun sonucunda şuan ufak büyük 11 tane icram var. Günlük işlerde çalışarak hayata tutundum bu süreçte KPSS çalıştım bu icra dosyaları memur olmama engel olur mu? Çok zorlanıyorum stresten uyuyamıyorum intiharın eşiğine geldim yeniden başlamak için umudum kalmadı çok yoruldum

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