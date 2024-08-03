Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2024 12:45
Kredi

merhaba arkadaşlar benim vakıfbankta takipte yapılandirip ödediğim kredi var icralık filan degil avukatada düşmedi sadece takibe düstü takside böldüm bu ay bitiyor acaba kredi kartı ne zaman çıkar yardımcı olurmusunuz


alikuşcu
Aday Memur
03 Ağustos 2024 13:06

hadiye başvur herkese veriyor.


E.Kayı Han
Editor
03 Ağustos 2024 14:03

Borcunuz bitince hemen açarlar

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