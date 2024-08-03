Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 13:53
Gebelik bildirimi

hamilelik durumunda yöneticiye bildirim ne zaman yapılmalıdır


Ayşegül2320
Aday Memur
03 Ağustos 2024 14:02

Haber alır almaz


Kübra122222
Aday Memur
03 Ağustos 2024 14:03
kalp atışı duyulunca yapılmaz mı?
Ayşegül2320, 11 dk. önce

Haber alır almaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ancak bu rezalet beni bulurdu. Atama iptali olmaması.Açık lise sınav görevleriDoğum izni..Müdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmekArtan müdür yardımcıları istifaları2024 il emriİl içi ilişik kesmeGüvenlik görevlisi mi olsam!Anne babası engelli raporu olan öğretmenin tayin hakkıEş durumu ön başvuruda eşimin çalıştığı ilçe seçeneklerde yok ne yapabilirim?

Sözlük

sevgililik dönemi 1 aşkımız bitecek 2 pişi 3 güne bir tespit bırak 3 sabit fikirli 1 yükseklik korkusu 2 kendi kendine konuşmak 3 yapılan iyiliklerin söylenmesi 3 tavla 1 bugünleri de mi görecektim söylemi 1

Son Haberler

Sinop'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı4483'e göre şikayetçi vefat halinde ceza soruşturmasının sonucu ne olur?Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldüMerkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdiAntalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?