Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2024 13:59
öğrenim durumu tayini
biyolog olarak devlet hastanesinde çalışmaktayım. hangi bölüme öğrenim durumu tayini isteyebilirim yardımcı olur musunuz

ErsinTasdelen
Aday Memur
03 Ağustos 2024 14:04
İnternette hangi bölümlerde tayin istenebileceğine dair bir tablo var o bölümlerden birini kazanmanız durumun da tayin başvurusu yapabilirsiniz 20 gün içinde cevap bakanlıkta geliyor genelde
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