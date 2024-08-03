Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 14:09
Yeni kayıt olan öğrenci parası

Kıymetli hocalarım okula yeni kayıt olacak öğrencimiz var.Okullarda sıkça duyuyoruz yeni kayıt olurken belirli miktar para isteniyor diye mevzuatta böyle bişey varmı yasal mı?veya afaki rakamlar istenirse ne yapmak lazım.Şimiden teşekkür ederim cevap verenler için.


Ayşegül2320
Aday Memur
03 Ağustos 2024 14:36

Vermeye zorlayamazlar. Vermezsiniz olur biter.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ağustos 2024 16:01

Sonradan okulun şuye eksik buyu eksik, şu kırılmış tamir eden yok, toner bitmis alan yok demeyecekseniz vermeyin.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Ağustos 2024 16:04

Hükümet para yolluyoruz diyor neyin eksiğiymiş bu ? İdareciler mi düzgün harcamıyor acaba ? .Koskoca hükümet ve Bakan yalan söyleyecek değil para vermeyin, isteyeni de ihbar edin diyor.


Ayşegül2320
Aday Memur
03 Ağustos 2024 16:44

Devlet o dedikleriniz için ödenek gönderiyor. Bunlar için para istenmez

Sevdim-Seni, 57 dk. önce

Sonradan okulun şuye eksik buyu eksik, şu kırılmış tamir eden yok, toner bitmis alan yok demeyecekseniz vermeyin.

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