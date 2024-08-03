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Editörler : supporters.


03 Ağustos 2024 14:12
Reklamların iğrençliği!!!!

Bu reklamları ayarlayan zevat insanı çıldırtmak istiyorsanız gayet başarılısınız.Arkadaşım post açıp yazı yazıyorsun tak reklam önümde kaldırıyorum Bi daha,Bi daha.Teşbihde hata olmaz kara sineklere benziyorsunuz kovalıyorsun geliyor kovalıyorsun geliyor.Ayrıca Bi çok kişi bundan muzdarip olduğunu bildirdiği halde bu çirkeflikte ısrar etmekte pes doğrusu


fathyldrm
03 Ağustos 2024 15:10

reklam engelelyici kullan chromede uzantı var adguard diye youtube reklamı bile engelliyor korsan da


fathyldrm
03 Ağustos 2024 15:46

korsan değil yazmayı unutmuşum :)

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