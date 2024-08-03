Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 14:42
Öğretmenim ve Tıbbi sekreterlik okumak istiyorum

Merhaba hocalarım ,benim ablam tıbbi sekreter ama ben maaşını hiç sormadım, normal memur sandım, bugün biri 8 yıldır tıbbi sekreterim maaşım 54 diyince şok oldum, ben 12 yıllık öğretmenim geçen sene uzman oldum ,41 bin yattı bana, ki okumasi olsun, yapması olsun, .ntiharin eşiğine geldiğim bir meslek, öğrenci beni taciz mi ,tehdit mi etmedi, idare mobingi, tehditi, veli tehditi neler neler ve aldığım maaş bu, kışın donariz, yazın ter afedersin akar aşağıya, eve gel is yap, gece seni arasın veli, müdür, hem evde hem okulda çalış, kaç kez istifayı düşündüm. Sonra baktimki 2 yıllik mezun ,8 yıllık benden 13 bin fazla alıyor, ,onun eşi ıssız cocuklari var 12 yillik, 60 alıyordur herlade, annem bile beni CEO saniyo ablam memur sanıyor, ki ben de öyle sanırdım maaşım 2 binken bile annem ,kardeşine harçlık ver 1000 TL derdi&#128557;ben de veriridim, annem hala bilmiyor ben de yeni öğrendim, bu haksızlık değil mi, ben isim yüzünden .ntiharin esigindeyken, kışın sıcak, yazın serin yerde elde kahve bilgisayarda takılan kişi benden o kadar fazla alıyor, şu maaş esitisizligi ne böyle, acaba 4 yıllık biri 2 yıllık okuyup kpssye girebilir mi?


isyu
Aday Memur
03 Ağustos 2024 15:37

41bin tl yattıysa maaşınızda sorun var yaklaşık 50 bin tl yatması gerekirdi


Samedd41
Aday Memur
03 Ağustos 2024 15:44

lisans mezunu önlisans kpssye giremez


Ayşegül2320
Aday Memur
03 Ağustos 2024 16:51

Haftanın 5 günü 8 saat mesai ile o parayı alıyor. Biz 15 ders saati karşılığında 40 bin alıyoruz karsilastirmanizi böyle yapin

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