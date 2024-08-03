Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 15:08
terör tazminatının dengesizliği

şu an bir polis memuru olarak batıdayken aldığım maaştan sadece 4 bin tl daha fazla alacağım terör tazminatı ile ki o da işe gittiğim günlerde geçerli sadece. toplam maaşım 60 bin tl bile değil.

eskiden doğuya giden memur 3-4 yılda arabasını evini alırdı. şimdi kirasını bile ödeyemiyor. batıdayken kiram 5 bin tl idi. ev tuttum 20 bin tl. yeni gelenlere doğuda kiralar 20-25 bin tl.

batıdayken hiç olmazsa kiradan artırıp elime para bırakıyordum. şimdi 11 bin tl zarardayım. resmen memura eziyet bu.

yazıklar olsun bizi buna mahkum edenlere.


zorta
Aday Memur
03 Ağustos 2024 15:13

doğuya taşınmanın masrafı ve verilen harcırahın komikliği desen ayrı rezalet. görev yapacaz diye 100 bin tl zarara girdim. emlakçı, depozito, peşin kira, hava parası, taşıma parası, abonelikler masraflar...

bu devleti bu hale düşürenler sadece baştakiler değil 3 kuruşa oyunu/onurunu satanlardır ayrıca.


musedes
Aday Memur
03 Ağustos 2024 16:46
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin
zorta, 2 saat önce

doğuya taşınmanın masrafı ve verilen harcırahın komikliği desen ayrı rezalet. görev yapacaz diye 100 bin tl zarara girdim. emlakçı, depozito, peşin kira, hava parası, taşıma parası, abonelikler masraflar...

bu devleti bu hale düşürenler sadece baştakiler değil 3 kuruşa oyunu/onurunu satanlardır ayrıca.

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