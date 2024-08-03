terör tazminatının dengesizliği

şu an bir polis memuru olarak batıdayken aldığım maaştan sadece 4 bin tl daha fazla alacağım terör tazminatı ile ki o da işe gittiğim günlerde geçerli sadece. toplam maaşım 60 bin tl bile değil.

eskiden doğuya giden memur 3-4 yılda arabasını evini alırdı. şimdi kirasını bile ödeyemiyor. batıdayken kiram 5 bin tl idi. ev tuttum 20 bin tl. yeni gelenlere doğuda kiralar 20-25 bin tl.

batıdayken hiç olmazsa kiradan artırıp elime para bırakıyordum. şimdi 11 bin tl zarardayım. resmen memura eziyet bu.

yazıklar olsun bizi buna mahkum edenlere.