Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 15:08
Terör tazminatının yetersizliği

şu an bir polis memuru olarak batıdayken aldığım maaştan sadece 4 bin tl daha fazla alacağım terör tazminatı ile ki o da işe gittiğim günlerde geçerli sadece. toplam maaşım 60 bin tl bile değil.

eskiden doğuya giden memur 3-4 yılda arabasını evini alırdı. şimdi kirasını bile ödeyemiyor. batıdayken kiram 5 bin tl idi. ev tuttum 20 bin tl. yeni gelenlere doğuda kiralar 20-25 bin tl.

batıdayken hiç olmazsa kiradan artırıp elime para bırakıyordum. şimdi 11 bin tl zarardayım. resmen memura eziyet bu.

yazıklar olsun bizi buna mahkum edenlere.


zorta
Aday Memur
03 Ağustos 2024 15:13

doğuya taşınmanın masrafı ve verilen harcırahın komikliği desen ayrı rezalet. görev yapacaz diye 100 bin tl zarara girdim. emlakçı, depozito, peşin kira, hava parası, taşıma parası, abonelikler masraflar...

bu devleti bu hale düşürenler sadece baştakiler değil 3 kuruşa oyunu/onurunu satanlardır ayrıca.


musedes
Aday Memur
03 Ağustos 2024 16:46
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin
zorta, Dün

doğuya taşınmanın masrafı ve verilen harcırahın komikliği desen ayrı rezalet. görev yapacaz diye 100 bin tl zarara girdim. emlakçı, depozito, peşin kira, hava parası, taşıma parası, abonelikler masraflar...

bu devleti bu hale düşürenler sadece baştakiler değil 3 kuruşa oyunu/onurunu satanlardır ayrıca.


Rıfkıpolis
Aday Memur
03 Ağustos 2024 17:12

Devrem güzel demişsin hoş demişsin 11 yıldır istanbuldayım bu sene de çıkmadı şark doğuya gelmek için can atıyoruz rahatlarız diye yazdıkların karşısında korktum resmen biz ne yapacağız nereye gideceğiz


Bozkurtman
Memur
03 Ağustos 2024 17:17
Şuan tam terör ücreti ne kadar biliyor musunuz
zorta, Dün

doğuya taşınmanın masrafı ve verilen harcırahın komikliği desen ayrı rezalet. görev yapacaz diye 100 bin tl zarara girdim. emlakçı, depozito, peşin kira, hava parası, taşıma parası, abonelikler masraflar...

bu devleti bu hale düşürenler sadece baştakiler değil 3 kuruşa oyunu/onurunu satanlardır ayrıca.


Umut1903
Aday Memur
03 Ağustos 2024 17:32

1995 senesi öncesi 1.5 maaş kadardı askerin halen öğle ama polis garip Diyarbakır da yeni uzman 80 bin alır 30 yıllık polis 63 ancak alır.Bu polis bu kadar garip bırakanları yazıklar olsun.Şu an 30 yıllık astsubay Diyarbakır da 100 alıyor.

musedes, Dün
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin

Alp340626
Aday Memur
03 Ağustos 2024 17:52
90 larda olağanüstü hal tazminatı vardı o dönemler şark bitince toplu alınıyordu
musedes, Dün
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin

zorta
Aday Memur
03 Ağustos 2024 18:01

2015lere kadar hep böyleyledi. akrabalarım vardı kimin ne aldığını biliyorum. zaten eskilere kime sorsan aynısını söyler.

musedes, Dün
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin

zorta
Aday Memur
03 Ağustos 2024 18:03

şehrine göre değişmekle birlikte 6 bin tl civarı.

Bozkurtman, Dün
Şuan tam terör ücreti ne kadar biliyor musunuz

musedes
Aday Memur
03 Ağustos 2024 18:07
2011-2017 ordaydim hiç duyduklarina inanma hep hikaye bunlar
zorta, Dün

2015lere kadar hep böyleyledi. akrabalarım vardı kimin ne aldığını biliyorum. zaten eskilere kime sorsan aynısını söyler.


Bozkurtman
Memur
03 Ağustos 2024 19:09
temmuz öncesinde tam terör ücreti 6 bin civarıydi diye biliyorum. Şuan ne kadar oldu acaba?
zorta, Dün

şehrine göre değişmekle birlikte 6 bin tl civarı.


hknpntr
Aday Memur
03 Ağustos 2024 19:14
İstanbul terör parası tam olmalı

kral122
Daire Başkanı
03 Ağustos 2024 19:31

Ben zamanında bekar gittim bir bavul alıp Şırnak gittim direk lojmana verdiler 4 kisi ile kaldım


under09
Aday Memur
03 Ağustos 2024 21:46

arkadaş doğru söylemiş benim de bizzat yakından tanıdığım iki arkadaşım eşleri çalışmıyordu evlerini aldılar arabalarını aldılar çift şark yapıp arsa alıp gittiler

musedes, Dün
2011-2017 ordaydim hiç duyduklarina inanma hep hikaye bunlar

musedes
Aday Memur
03 Ağustos 2024 21:51
ben ondan duydum bundan duydum demiyorum ben kendimi söylüyorum 6 sene sarktaydim hem de en üst alan muştaydım ordan gelirken ne evim ne arabam vardı bunlar hikaye tabi ki alan vardır ama bunun şark parasiyla alakası yok bende sarktan gelince ev araba aldım o zaman batı da mi ev araba alınıyor diyeyim :)
under09, Dün

arkadaş doğru söylemiş benim de bizzat yakından tanıdığım iki arkadaşım eşleri çalışmıyordu evlerini aldılar arabalarını aldılar çift şark yapıp arsa alıp gittiler


Sbz1dftd
Aday Memur
03 Ağustos 2024 22:24
şuan en yüksek terör parası 7.200 olması lazım. 7200 nedir ki bir kiranın yarısı bile değil

Rıfkıpolis
Aday Memur
03 Ağustos 2024 22:49

İstanbukda terör 2 bin bile değil yazıklar olsun


datemov174
Aday Memur
04 Ağustos 2024 01:43
kumarı bırak bence:) ben şarka 300.000 borçla gidip dönüşte sıfır Clio ile döndüm
musedes, Dün
hangi yıllarda evini arabasını alırdı merak ettim 6 yıl Muş'ta kaldım en üstten terör parasi aldim ama ne ev ne araba alabildim arkadaslarim da alamadı hangi yıllar merak ettim bu dediğin
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