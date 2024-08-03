Sözleşmeliden Kadroluya Geçiş

merhaba gümrükte sözleşmeli muhafaza memuruyum. Bu Merkezi atamadan tcdd memurluk kazandım. Geçebiliyor muyum ? Tcdd atama onayı çıktıktan sonra gümrükten istifa etsem olur mu zaten atama onayı çıktıktan 15 gün içinde başlamamız lazım. Bende o süreçte istifa eder geçerim diye düşündümde bilgili olan biri yardımcı olursa çok iyi olur

merhaba gümrükte sözleşmeli muhafaza memuruyum. Bu Merkezi atamadan tcdd memurluk kazandım. Geçebiliyor muyum ? Tcdd atama onayı çıktıktan sonra gümrükten istifa etsem olur mu zaten atama onayı çıktıktan 15 gün içinde başlamamız lazım. Bende o süreçte istifa eder geçerim diye düşündümde bilgili olan biri yardımcı olursa çok iyi olur