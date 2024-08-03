KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ağustos 2024 15:12
Sözleşmeliden Kadroluya Geçiş
merhaba gümrükte sözleşmeli muhafaza memuruyum. Bu Merkezi atamadan tcdd memurluk kazandım. Geçebiliyor muyum ? Tcdd atama onayı çıktıktan sonra gümrükten istifa etsem olur mu zaten atama onayı çıktıktan 15 gün içinde başlamamız lazım. Bende o süreçte istifa eder geçerim diye düşündümde bilgili olan biri yardımcı olursa çok iyi olur

Firadoo
Aday Memur
03 Ağustos 2024 15:26

Geçebilirsin

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