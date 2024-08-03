Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 16:06
Meb Merkez Teşkilatı Nasıl?

Merhaba,

MEB'in merkez teşkilatına memurluk için başvuru yaptım. İnternette bazı yerlerde düz memurların farklı ilçelerde çalıştırılabileceği yazıyor. Bazı yerlede ise merkez teşkilatında böyle bir durum olmayacağı yazıyor. Merkez teşkilatında çalışan varsa kurum hakkında bilgilendirme yapabilir mi?

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