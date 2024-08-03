Meb Merkez Teşkilatı Nasıl?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ancak bu rezalet beni bulurdu. Atama iptali olmaması.Açık lise sınav görevleriDoğum izni..Artan müdür yardımcıları istifalarıMüdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmek2024 il emriEş durumu ön başvuruda eşimin çalıştığı ilçe seçeneklerde yok ne yapabilirim?İl içi ilişik kesmeGüvenlik görevlisi mi olsam!Maaş farkı ne kadar yattı size?
Sözlük
Son Haberler
Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdüYangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye eri hayatını kaybettiBarışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralıEhliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değiştiTersanede 2 işçinin ölümüne Bakanlıktan soruşturma
Editörün Seçimi
Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?