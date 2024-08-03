Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 18:07
Çocuk engelli raporu ve atama

Cümleten hayırlı günler. Kızımın %90 engelli raporu var ve memleketime tayin istedim. Fakat ne kadar sürede sonuçlanır bilmiyorum. Benim durumumdan dilekçe verip ne zaman sonuçlandı? Cevap verirseniz sevinirim. Personel başkanlığı hemen ver Eylüle yetiştirelim dedi ama insan haliyle tedirgin oluyor.

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