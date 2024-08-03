Çocuk Engelli Raporu

Cümleten hayırlı günler. Kızımın %90 engelli raporu var ve memleketime tayin istedim. Fakat ne kadar sürede sonuçlanır bilmiyorum. Benim durumumdan dilekçe verip ne zaman sonuçlandı? Cevap verirseniz sevinirim. Personel başkanlığı hemen ver Eylüle yetiştirelim dedi ama insan haliyle tedirgin oluyor.

Cümleten hayırlı günler. Kızımın %90 engelli raporu var ve memleketime tayin istedim. Fakat ne kadar sürede sonuçlanır bilmiyorum. Benim durumumdan dilekçe verip ne zaman sonuçlandı? Cevap verirseniz sevinirim. Personel başkanlığı hemen ver Eylüle yetiştirelim dedi ama insan haliyle tedirgin oluyor.