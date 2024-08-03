Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2024 18:17
Tayin iptalinde ceza nereden başlar
arkadaşlar eğitim tayinimi iptal ettim tekrar dilekçe vermem için 1 yıllık cezamın bitmesi gerekiyormuş bu 1 yıl ilk tayin dilekçesinden mi onay tarihinden mi yoksa iptal tarihinden mi başlıyor

lDeimosl
Genel Müdür
03 Ağustos 2024 18:25

Öğrenim durumu hakkından kişi bir defaya mahsus yararlanabilir. Atamanız yapılmış ve gitmemiş durumdasınız. İkinci defa başvurulduğunda ret gelebilir. Ayrıyeten mazeret atamalarında ceza vb. durumlar yok zaten.

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