Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ağustos 2024 18:50
Kit Yasak Konusu Hakkında Bir Soru

Arkadaşlar merhaba. 2022 kpss puanıyla 2.merkezi alım olan 2023/1 merkezi yerleştirmesinde çaykura atandım ve evraklarımı teslim ettim. Evraklarımı teslim ettikten yaklaşık 1 ay sonra mülakata girmiş olduğum bir sözleşmeli personel alımını 4b olarak kazandım ve çaykura feragat dilekçemi yazdım ve yolladım. Feragat ettiğim zaman henüz çaykurdan bir çağırılma durumu ve arşiv araştırmamın soruşturması bitmemişti. Haliyle atamam henüz yapılmamıştı. 3 sene yasağı eğer atamam bana tebliğ edilseydi mi başlardı yoksa ösym tarafından yerleştirmemin yapılması veya evrakları teslim etmem durumu etkiliyor mu ?

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