KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ağustos 2024 19:30
Meb Merkez Teşkilatı Nasıl?

Merhaba,

MEB'in merkez teşkilatına memurluk için başvuru yaptım. İnternette bazı yerlerde düz memurların farklı ilçelerde çalıştırılabileceği yazıyor. Bazı yerlede ise merkez teşkilatında böyle bir durum olmayacağı yazıyor. Merkez teşkilatında çalışan varsa kurum hakkında bilgilendirme yapabilir mi?

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