Tezden üretilen makale

Merhaba, tezden üretilen makalede, makaledeki içerik ve cümleler tezle birebir aynı olursa etik problem olur mu, tecrübesi ve bilgisi olan var mı ?

Merhaba, tezden üretilen makalede, makaledeki içerik ve cümleler tezle birebir aynı olursa etik problem olur mu, tecrübesi ve bilgisi olan var mı ?