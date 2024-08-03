Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Ağustos 2024 21:13
Tezden üretilen makale
Merhaba, tezden üretilen makalede, makaledeki içerik ve cümleler tezle birebir aynı olursa etik problem olur mu, tecrübesi ve bilgisi olan var mı ?

StMngr
Daire Başkanı
03 Ağustos 2024 21:31
Benzerlik iyi bir şey değildir. Cümle yapılarını değiştirin. (Paraphrase)
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