Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2024 21:17
4A-4B eş durumu tayini

4A kadrolu çalışan personelin bulunduğu yere 4b 3+1 personel eş tayini verebilmesi için süre şartı varmı 4a personel için çalıştığı yerde?

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