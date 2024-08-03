Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 21:37
Yeni okulumda promosyon

Atandığım okulda promosyonu geçen yıl almışlar dilekçe mi vermem gerekecek


bahçesaray
Memur
03 Ağustos 2024 21:42
yapılan anlaşmanın maddeleri önemli Dilekçe ile başvura bilirsiniz, hakkınız varsa

asrınmücahidesi
Genel Müdür
03 Ağustos 2024 21:43

Banka okula dilekçe verin dedi


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
03 Ağustos 2024 21:46

okula dilekçe verdim ocak ayında yattı hocam

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