Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 21:43
Mazeret ataması

6 Şubat depremlerinde anne ve babamın evleri ağır hasarlı olarak değerlendirildi depremden sonra bunu gerekçe göstererek Kahramanmaraşa atanmak için iki defa mazeret ataması talebinde bulundum Ağrı ilinden ikiside uygun görülmedi , bu sene tayine tabiiydim maraşı 1. Sıraya yazdım 4. Tercih Nevşehir geldi eşim öğretmen oda kendi atamasında kahramanmaraşa atandı (2. Atama) bu durumları gerekçe göstererek iki tane daha dilekçe yazdım mazeret atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor pbsde. Dün yine dilekçe yazdım eşim dilekçelerim sonuçlanana kadar geçici görevlendirme ile lahramanmaraşa atanmak istiyorum şeklinde. Kahramanmaraş?ta milli eğitim müdürlüğünden öğretmen eksikliği olduğuna dair yazı alıp onu da ekledim dilekçeme. Ağrıdan henüz ilişik kesmedim ben ağrıdayım eşim Kahramanmaraş?ta şuan bu süreç nasıl sonuçlanır veya nasıl bir yol izlemeliyim ?

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