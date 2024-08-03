Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2024 21:52
eğitim durumu tayini
mrb eğitim durumu tayini istemek için bir rarih aralığı ya da dönemi var mı süreç nasıl ilerliyor!?

ErsinTasdelen
Aday Memur
03 Ağustos 2024 23:46
Bu konuyla ilgili YouTube dan bir hemşire arkadaş süreci güzel anlatıyordu net cevap alabileceğini düşünüyorum
Toplam 1 mesaj

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