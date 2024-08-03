Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ağustos 2024 22:32
Alan değişikliğiyle ilgili

merhabalar hocalarım.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI(Açıköğretim)

Bu bölümden mezun olan biri alan değişikliğinde beden eğitimi öğretmenliğine geçebilir mi?

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