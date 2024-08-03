KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 22:51
Anayasa mahkemesine e.s.s bireysel başvuru yapan var mı?

Merhaba arkadaşlar 2015'ten bu yana uygulanan Eğitim Sonu Sınavına dava açıp Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusu olan birisi var mı? Bana ulaşabilir mi?

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