KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Ağustos 2024 22:51
ESS Anayasa Mahk. Bireysel Başvuru

Merhaba arkadaşlar 2015'ten bu yana uygulanan Eğitim Sonu Sınavına dava açıp Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusu olan birisi var mı? Bana ulaşabilir mi?

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