KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ağustos 2024 23:41
EÜAŞ Güvenlik Soruşturması

Bu kuruma 2022/2 ile atanan 13 kişiden 11 kişiyi, 2023/1 ile atanan 50 kişiden 18 kişiyi, 2023/2 ile atanan 6 kişiden 5 kişiyi güvenlik araştırması sonrası çağırmışlar. Bu kurumun güvenlik araştırması sıkıntılı mıdır yoksa başka sebeplerden dolayı mı az kişi çağırmışlar özellikle 2023/1 için

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