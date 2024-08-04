Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 05:20
Bir türlü gelemeyen emekli kimlik kartı

Yaklaşık 6 ay oldu emekli olalı tazminat 6 günde maaş 1.5 ayda bağlandı ama bir türlü emekli kimliği gelemedi. Pes yani EGM bu kadar sürede ne yaptınız. Böyle durumda olan varmı? Bu arada personel şubeye soruyorum onlarda bilmiyor,

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