Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 05:20
Emekli polis kimlik kartı 6 aydır gelmedi

Yaklaşık 6 ay oldu emekli olalı tazminat 6 günde maaş 1.5 ayda bağlandı ama bir türlü emekli kimliği gelemedi. Pes yani EGM bu kadar sürede ne yaptınız. Böyle durumda olan varmı? Bu arada personel şubeye soruyorum onlarda bilmiyor,


Kırmızı Hap
Aday Memur
04 Ağustos 2024 08:58

Elinde kağıtla gezdiğin günleri unuttun herhalde


hamlea26
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 10:36

Emekli Kimlikleri Ankara da Basılır.ikamet ettiğin ildeki bir personel Ankara'ya gider toplu olarak Alır kimlikleri.Oda Ankara ya kimlikleri almak için gitmesinde belli süre yoktur gittiğinde alır ve Sana teslim edilir.6 ay uzun süre olmuş ama.Ankara personeli ara bence gecikmenin Sebebinin kaynağını öğren.Normalde 3-4 ay içinde gelir.


Alp340626
Aday Memur
04 Ağustos 2024 10:39
çok mu önemli abi sanki değer görüyoruz meslek bitsin silahı dahil satıp mesleği unutacam emekli kimliği de onların olsun
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