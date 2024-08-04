KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Ağustos 2024 10:12
MSB Sivil Memur Sağlık Yönetmeliği

MSB'de çalışacak sivil memurlar için alınacak sağlık raporunun şartları subay/astsubay gibi askeri personeller için olan şartlarla aynı mı? Örneğin psikiyatri geçmişi direkt elenme sebebi mi?

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