Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 11:08
1 kilo salamura yaprak 150 lira

Dolma sarmak istedim.Sariyerde marketlerden birinde 1 kilo salamura yaprak 150 lira olmus..


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:09

Sariyer liman kiyisinda olan yerlerden biri.Buna ragmen anormal pahali.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:22

Kuraklik üzüm bağlarını vurmus görünüyor.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:23

Meleket çöl sicaklari yaşadı. Bununla alakalı olsbilecrgini dusunuyorum.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:25

Metkez bankasınin gorevlevlerinden biri fiyat kontrollerini yapmak.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:28

Bunu arastirmak lazim.Merkez bankasitam bagimsiz olunca piyasa biraz yerine oturmustu.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:29

Yine calkslanmsya basladi ortalik...

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