YARDIM!! Sözleşmeli personel özel sektör tayini hakkında

Herkese merhaba Şuan eşim için mülakat sonucu beklemekteyiz. Olurda olumlu sonuçlanır ise eşim sözleşmeli olarak farklı bir şehire atanmış olacak. Ben ise 7 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Atandıktan en kısa ne kadar süre sonra tayin hakkı doğar. Nasıl bir yol izlemeliyiz? 3+1 bizim için oldukça uzun bir süre, belki de bu yüzden olumlu olsa bile gidemeyecek :/. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Herkese merhaba Şuan eşim için mülakat sonucu beklemekteyiz. Olurda olumlu sonuçlanır ise eşim sözleşmeli olarak farklı bir şehire atanmış olacak. Ben ise 7 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Atandıktan en kısa ne kadar süre sonra tayin hakkı doğar. Nasıl bir yol izlemeliyiz? 3+1 bizim için oldukça uzun bir süre, belki de bu yüzden olumlu olsa bile gidemeyecek :/. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.