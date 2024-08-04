Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 11:28
YARDIM!! Sözleşmeli personel özel sektör tayini hakkında
Herkese merhaba Şuan eşim için mülakat sonucu beklemekteyiz. Olurda olumlu sonuçlanır ise eşim sözleşmeli olarak farklı bir şehire atanmış olacak. Ben ise 7 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Atandıktan en kısa ne kadar süre sonra tayin hakkı doğar. Nasıl bir yol izlemeliyiz? 3+1 bizim için oldukça uzun bir süre, belki de bu yüzden olumlu olsa bile gidemeyecek :/. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

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