Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 11:53
Güvenlik önlemlerinin artırılması lazim...

Türkiye daha zor bir döneme giriyor.Sokak kopeklerinin toplanması kararindan sonra köpeklerin yokluğunu firsat bilenler olacaktir..


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:54

Köpekler yabanci gördükleri insanlara havlarlar..


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:57

Kopeklerin toplanmasi kararindan sonra sokak kopeklerinin yokluğunu firsat bilrnler olabilir.Bu nedenle viddi güvenlik tedbirleri alinmalidir.


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 11:59

Köpeklerin uyuyulmasi degil,barinaklarin iyilestirilmesi taraftariyim..Sartlarim elverdiginde yardimda edecem ins..

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