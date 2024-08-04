Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2024 12:27
2024 Haziran tayin Çkys
Çkys 10 gün oldu hala düşmeler olmadı? ayrılış yapan oldu mu? tayin bekleyenler yorum yapabilir mi?

Veysel3072
Aday Memur
04 Ağustos 2024 13:47
ben de hala beklemedeyim çkysye düşen olmadı diye biliyorum

mavismile
Memur
04 Ağustos 2024 13:48
özlük birimine sordunuz mu? çkys kalktı ekip var ama orada da gözükmüyor tam netlik yok
Veysel3072, 23 dk. önce
ben de hala beklemedeyim çkysye düşen olmadı diye biliyorum

Veysel3072
Aday Memur
04 Ağustos 2024 13:50
yani sormadım ama çkys sorgulama ve ekip atama takibine düşmesi gerekiyor ikisine de henüz düşmemiş
mavismile, 22 dk. önce
özlük birimine sordunuz mu? çkys kalktı ekip var ama orada da gözükmüyor tam netlik yok
Toplam 3 mesaj

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