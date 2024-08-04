Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 12:32
2025 de emeklilik

1 Ocak 2025'te emekli olacakların emekli maaşlarının %30 daha az olacağı söyleniyor ancak özellikle memur emeklilerinden bahsedilmemiş. Bu durum memur emeklileri olan biz polisleri de etkileyecek mi


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
04 Ağustos 2024 12:35

Memurları ilgilendiren bir konu yok SSK ve bağ-kur emeklileri ile ilgili sorun var


Sbz1dftd
Aday Memur
04 Ağustos 2024 13:29
neden yüzde 30 az alıyorlar yüzde 30 indirim mi var ki az alsınlar. yanlışlık vardır onda 6 aya kadar herşeye 30 dan fazla zam gelir zaten
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