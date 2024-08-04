2025 yılında emeklilik

Arkadaşlar öyle bi durum olmaz, 1 Ocakta muhtemelen yüzde 6 civarında zam alacağız ona göre suanki emekli maaşı ve ikramiyeyi yüzde 5-6 gibi ekleyip bulabilirsiniz

Arkadaşlar öyle bi durum olmaz, 1 Ocakta muhtemelen yüzde 6 civarında zam alacağız ona göre suanki emekli maaşı ve ikramiyeyi yüzde 5-6 gibi ekleyip bulabilirsiniz