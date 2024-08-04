Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 12:36
Sağlık mazeret
Bılundugum şehirde çocuk ortopedi bölümü yok Bununla ilgili bu şehirde çocuğumun tedavisinin mümkün olmadığına dair yazıyı nerden ne şekilde isteyeceğim Dilekçe yi nereye yazacağım

55Memin
Aday Memur
04 Ağustos 2024 14:06
Personel şubeyle görüş onlar sana yardımcı olur.
Toplam 1 mesaj

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