Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 13:09
Yarın saat 10 da açıklanıyor

Enflasyon tahmininiz nedir aylık bazda


elektronik49
Şube Müdürü
04 Ağustos 2024 13:31

Çok heyecanlı gördüm seni


skarner
Memur
04 Ağustos 2024 13:36

sen fazla takip etme zira hiçbir şey anlamıyorsun ve bilmiyorsun bu konuyla ilgili

ilk önce ilkokul matematik derslerine odaklan sonra hesap yapma aşamasına yavaş yavaş geçersin

Toplam 2 mesaj

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