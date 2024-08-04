Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 15:02
Adli tatil de atamam yapılır mı

Yedeklerden katip olarak atandım 1 2 gün önce UYAP akademiye giriş yapamabilmeye başladım. Atanan arkadaşlarım giriş yapmaya başladıktan 4 5 gün sonra arandı ve işe başladı benim ki adli tatile denk geldi bu adli tatil de işe başlatırlar mı atama yapılır mı? Bilgisi olan var mı?

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