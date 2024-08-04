Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 15:08
4b sözleşmeli iken meb e kadrolu atanmak
2 buçuk yıllık sözleşmeli iken farklı bakanlığa ünvanlı atanınca sorun olur mu? eski kurumdan istifa mı etmem gerekir?

Çok Yazılan Konular

1 Yıl Bekleme Süresi Hk.Eğitim hakkı engellenebilir mi?7433 e göre 3 senenin sonunda özel sektör eş durumu tayini istemeBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?4/b olarak tekrar atanmak mümkün mü?Sözleşmeli personel özel sektör tayini hakkında4/b ve 7433 evliliği eş durumu4/B sözleşmeli memur istifadan sonra geri dönüşÖzel sektör eş durumu tayini

Sözlük

aç susuz kalmak 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 yükseklik korkusu 1 dünyayı kurtarmak isteyen kimse 1 karpuz 1 düğün konvoyu 2 kristof kolomb 1 Renjiro 4 şu an çalan şarkı 1 öğle yemeğine eve gitmek 1

Son Haberler

Tartıştığı ağabeyini öldürüp, aynı silahla intihar ettiCHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelimGalatasaray'da gözler lige çevrildiMete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti!Vekil konuşurken 'Kimseyi konuşturmam' diyerek havaya ateş etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?