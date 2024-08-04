KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2024 15:21
geçici görevlendirme

Bakan oluru ile geçici görevlendirilen memur görevlendirme bitmeden başka bir şehir e görevlendirme yapılabilir mi yoksa görevlendirmesinin bitmezi zorunlu mu yada valilik oluru ile aynı durumu yaşayan var mı

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