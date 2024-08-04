Babamın tedavisinde yanında olmak için refakatçi izni

Verilmiyor maalesef. Ben de mesaiden sonra hastaneye babamın yanına gidiyordum. Artık mezarına gidiyorum. Bu süreçte kimse bana yardımcı olmadı.

Doktorun verdiği raporda "hayatı tehlikesi vardır" yazması ve senden başka bakacak kimsesi olmaması gerekiyor.

Ondan 1 sene sonra babanem vefat etti. Cenazesine doktorun izniyle (rapor) gittim. Babanemin cenazesine katılmak için hiç tanımadığım ve belki de bir daha görmeyeceğim bir adamdan izin istedim. Birinci derece yakınım olmadığı için emniyet izin vermedi. Beni ayağında sallayan, bakan büyüten babanem yakınım değilmiş.