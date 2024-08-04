Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 15:49
Babamın tedavisinde yanında olmak için refakatçi izni

merhaba arkadaşlar babam tiroid kanseri bu ay içinde ameliyat olacak sonrası atom tedavisi alacak sorum şu bu hastalığa refakatçi raporu veriliyor mu bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz iznim kalmadı babamın yanında olmak istiyorum naisl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler


Kırmızı Hap
Aday Memur
04 Ağustos 2024 16:04

Verilmiyor maalesef. Ben de mesaiden sonra hastaneye babamın yanına gidiyordum. Artık mezarına gidiyorum. Bu süreçte kimse bana yardımcı olmadı.

Doktorun verdiği raporda "hayatı tehlikesi vardır" yazması ve senden başka bakacak kimsesi olmaması gerekiyor.

Ondan 1 sene sonra babanem vefat etti. Cenazesine doktorun izniyle (rapor) gittim. Babanemin cenazesine katılmak için hiç tanımadığım ve belki de bir daha görmeyeceğim bir adamdan izin istedim. Birinci derece yakınım olmadığı için emniyet izin vermedi. Beni ayağında sallayan, bakan büyüten babanem yakınım değilmiş.


Yasin akpınar
Aday Memur
04 Ağustos 2024 16:18
Kırmızı Hap kardeşim başın sağolsun Aynı durumu bende annemin vefatında yaşadım. Söylediklerinde sonuna kadar haklısın adamlar dedeyi anneanneyi babaanneyi yakın görmüyor rütbli değilsen

Kırmızı Hap
Aday Memur
04 Ağustos 2024 16:33

Allah razı olsun. Senin de başın sağolsun.

Bazen kendimi sırtında dünya taşıyan Atlas gibi hissediyorum. Yoruldum.

Yasin akpınar, 2 gün önce
Kırmızı Hap kardeşim başın sağolsun Aynı durumu bende annemin vefatında yaşadım. Söylediklerinde sonuna kadar haklısın adamlar dedeyi anneanneyi babaanneyi yakın görmüyor rütbli değilsen

Yılmaz8765
Aday Memur
04 Ağustos 2024 17:36
başınız sağolsun babaanneniz tiroid kanseri miydi bir de hasta olan babam babaannem degil
Kırmızı Hap, 2 gün önce

Verilmiyor maalesef. Ben de mesaiden sonra hastaneye babamın yanına gidiyordum. Artık mezarına gidiyorum. Bu süreçte kimse bana yardımcı olmadı.

Doktorun verdiği raporda "hayatı tehlikesi vardır" yazması ve senden başka bakacak kimsesi olmaması gerekiyor.

Ondan 1 sene sonra babanem vefat etti. Cenazesine doktorun izniyle (rapor) gittim. Babanemin cenazesine katılmak için hiç tanımadığım ve belki de bir daha görmeyeceğim bir adamdan izin istedim. Birinci derece yakınım olmadığı için emniyet izin vermedi. Beni ayağında sallayan, bakan büyüten babanem yakınım değilmiş.

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