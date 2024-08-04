refakatçi izni

merhaba arkadaşlar babam tiroid kanseri bu ay içinde ameliyat olacak sonrası atom tedavisi alacak sorum şu bu hastalığa refakatçi raporu veriliyor mu bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz iznim kalmadı babamın yanında olmak istiyorum naisl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler

merhaba arkadaşlar babam tiroid kanseri bu ay içinde ameliyat olacak sonrası atom tedavisi alacak sorum şu bu hastalığa refakatçi raporu veriliyor mu bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz iznim kalmadı babamın yanında olmak istiyorum naisl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler