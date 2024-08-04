Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ağustos 2024 16:08
Eş tayini geriden gelen sigorta

Merhaba arkadaşlar eşimin 339 gün sigortası gözüküyor sistemde ancak temmuz sigortası halen gözükmüyor Ağustos sonunda sisteme düşüyormuş normalde bugün itibariyle 372 gün sigortalı ancak 339 gün görünüyor e devlette ne yapmalıyım tayin surecimde sıkıntı oluşturur mu bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlar cevap yazabilirse sevinirim

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