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Editörler : alex 10


04 Ağustos 2024 16:24
2024 Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş
2023-24 sezonu Super Kupa Şampiyonu rakibini farka boğan Beşiktaş oldu. Tarihinin en kötü sezonunda 8 ayda 2 kupa alan Beşiktaş, galatasarayı 5-0 yenerek kupa kolleksiyonuna bir yenisini ekledi.

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