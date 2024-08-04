Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ağustos 2024 16:40
Belediyeler Nakil&Belediyeler Güncel SDS tutarları
Arkadaşlar Nakil kabul eden belediyeler ve Belediyelerin Güncel Sds tutarlarını bu Grupta paylaşalım.Takip eden arkadaşlara yardımcı olur

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