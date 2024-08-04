Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2024 17:42
Alt bölge tayini

Hemşireyim , Alt bölge tayininde hastane seçebiliyor muyuz ya da hangi ilçeye istersek gidebiliyor muyuz ?

Bilenler açıklayabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Aile Birliği Mazeret Tayini Haziran donemi tayini cikanlar ckysÖğrenim durumu tayini2024 Haziran tayin ÇkysÜcretsiz izindeyken tayinEş durumu acillAlt bölge tayini,İller arası tayin,Becayiş şartları,İzmir bayraklı şehir hastanesi,2025Can güvenliği tayini ile ilgili bilgi sahibi olm var mı lütfen çok önemli Tayin iptalinde ceza nereden başlarEş durumunda gidilen ile gitmeden önce araştırma

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 Kavala kurabiyesi 1 öğle yemeğine eve gitmek 1 tutunamayanlar 1 yeni yazar olacak kişiler 2 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 supporters 4 gamze 2 düğün konvoyu 2

Son Haberler

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!Instagram'ın Türkiye'ye günlük maliyetini ne kadar?Bakan Fidan: Bu katliamı durdurmazsak, insanlık olarak bunun ortağı olacağızÇanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?