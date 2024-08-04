Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2024 18:07
Derece kademe

Ben 2019 yılında lise mezunu sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak göreve basladım 2020 de lisans tamamladım sonra 2023 te kadro geldi ikinci üniversite olarak sağlık işletmeciliği bölümünü okuyup bitirsem bir dik derece alabilir miyim şuan derece kademem 8/3 ?

Çok Yazılan Konular

Kapalı ortamda çalışamaz raporu (Yardım)Derece/kademe intibak hakkında.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Vakıfbank promosyon güncellemesiZabıt katibliğinden kurum içi sınav ile bilgisayar teknikerliğine atandımBoşanma nedeniyle tayinAdalet bakanlığı personelinin dikkatine!Hakim savcılara zamSözleşmeli Personellerin Yıllık izne Esas Alınacak Hizmet Süresi Hk.Yeni açılan merkezlere tayin iptali hk

Sözlük

dünyayı kurtarmak isteyen kimse 1 düğün konvoyu 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 1 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 aç susuz kalmak 2 Kavala kurabiyesi 2 Renjiro 3 sevgililik dönemi 1 supporters 4 aşkımız bitecek 2

Son Haberler

Destici'den Instagram yasağına destekMeteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyorBerat Albayrak, yeni bir vakıf kurduOrdu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldüBakanlıktan Çiğli Belediyesinden çıkarılan işçilerle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?